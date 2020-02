Grève du zèle de la police de l'aéroport de Bruxelles: quels seront les points de blocage durant les vacances?

Les files d'attente risquent d'être plus longues ce vendredi matin, pour les contrôles d'identité, à l'aéroport de Bruxelles. C'est jour de départ en vacances, mais surtout : les policiers de l'aéroport ont décidé de faire une grève du zèle.

C'est-à-dire qu'ils vont respecter les procédures à la lettre (vérification minutieuse des passeports, relevés d'empreintes digitales dans certains cas), ce qui risque de provoquer quelques encombrements. En outre, des actions sur les accès routiers vers l'aéroport ne sont pas à exclure.

Ces policiers protestent contre le manque de moyens et de personnel.

Vers 9h, de longues files étaient constatées au niveau du contrôle des passeports, après les guichets de la sécurité. Des files qui, comme prévu, ne concernent que les passagers quittant l'Union européenne, soit environ 30% des vols. Mais des files qui sont très longues, comme le prouvent ces images en provenance de Twitter.

La grève des policiers pourrait se prolonger jusqu'au 1er mars, avec des problèmes identiques.









40.000 voyageurs attendus

"Nous conseillons d'arriver 3h avant pour les voyages Non-Schengen et 2h pour le Schengen", a précisé Nathalie Pierard à notre micro. "C'est une journée très chargée aujourd'hui à l'aéroport, on attend 40.000 personnes pour le départ en vacances. La grève du zèle? Les actions étaient possibles à partir de 6h. On en a eu sur les accès routiers qui ont un peu freiné la circulation. Il n'y a pas d'actions particulières au niveau des contrôles de passeports, tout se passe bien. Le temps de file est de maximum 20 minutes. Mais de plus en plus de monde arrive, donc ça peut encore évoluer. On a mis en place du personnel supplémentaire pour aider, accompagner les passagers pour les dispatcher et pour essayer que les files soient les plus fluides possibles".