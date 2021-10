Hausse des prix de l'électricité: les installateurs de panneaux photovoltaïques reçoivent beaucoup plus de demandes

Avec les augmentations constantes, ces derniers semaines, des prix de l'énergie, de plus en plus de foyers envisagent de s'équiper en panneaux photovoltaïques. Les professionnels du secteur sont assaillis de demandes. Les délais d'attente pour l'installation sont donc rallongés.

Silvio est installateur de panneaux photovoltaïques. Lorsque nous nous rendons chez lui, il s'entretient par visioconférence avec 15 clients potentiels. Il en a actuellement deux fois plus que l'été. La plupart ont une demande pressante. "Pour la première fois, je ressens chez les gens ce stress de trouver rapidement une solution pour contrôler le budget d'électricité, car on ne sait pas où on va", dit Silvio.

Cet installateur fait 20% de devis en plus. Didier a fait appel à Silvio. Sa facture d'électricité est actuellement de 150 euros par mois. "Il est temps d'installer des panneaux", considère-t-il.

L'afflux de demandes entraîne inévitablement une hausse des délais. Si vous commandez des panneaux aujourd'hui, ils seront installés en février. "Pas de panique, ce n'est pas en hiver que les panneaux photovoltaïques produisent le plus. Qu'on ait son installation en février, mars ou avril ne change pas grand-chose".

On le sait, le prix mondial de la plupart des matériaux a augmenté. Ceux utilisés pour les panneaux ne font pas exception. Il faut compter 10 à 15% de plus pour le prix des panneaux.

Selon les estimations, il faut 5 à 7 ans pour rentabiliser une installation.