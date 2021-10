Hausse des prix des carburants: rencontre avec trois indépendants impactés au quotidien

Le litre d'essence 95 dépasse 1.70 euros à la pompe, même chose pour le diesel. Certains indépendants n'ont pas le choix et doivent prendre leur véhicule pour travailler. Et ils ne peuvent pas forcément répercuter le prix du transport sur leurs clients. Notre équipe a rencontré 3 d'entre eux afin qu'ils expliquent leur quotidien, devenu difficile avec la hausse des prix des carburants.

Son métier c'est soigner, mais aussi rouler pour aller au domicile de la patientèle. Faire le plein de sa voiture coûtait, avant les hausses, 38 euros contre 60 aujourd'hui. Un infirmier comme Julien roule 1.500 km par semaine. "Je peux pas répercuter sur les patients parce que nous déjà on est sur des tarifs conventionnés donc on est obligé d'appliquer les tarifs de l'INAMI. Alors qu'avant, ils venaient prendre les prélèvements dans notre cabinet et aujourd'hui ils nous demandent d'aller chez eux. C'est certainement dû à cette hausse de carburant", explique-t-il au micro de notre journaliste.

Autre profession impactée: les taxis. Nassim est gérant d'un société, ses trois véhicules parcourent 10.000 km par semaine. Ses prix sont plafonnés, 2.70 euros le km, un montant qu'il ne veut pas atteindre. "On déduit mais il faut toujours attendre la fin de l'année pour pouvoir espérer récupérer quelque chose et c'est pas généralement le cas malgré ce qu'on peut croire".

Pino est entrepreneur dans la construction. Il va d'un chantier à l'autre. Et face à la flambée des prix des carburants, il a revu sa façon de travailler. "Essayer de travailler dans le local, plus près, éviter d'aller loin. On a quatre véhicule, chaque plein ça fait 120 euros, donc on est à 4 pleins par semaine en faisant du local", explique-t-il.

Répercuter sur le client, c'est non pour le carburant. La hausse des matériaux a déjà fait des dégâts: "On peut perdre des contrats", lance Pino.

Les soins, le transport, la construction... 3 secteurs différents et les mêmes inquiétudes pour leurs entreprises.