Hausse du coût de la vie: qu’ont fait et n’ont pas fait nos politiques et gouvernements depuis le début de la crise?

Un peu plus d'un an après le début de la forte hausse des prix de l'énergie, qu'ont fait nos dirigeants politiques, pour endiguer cette hausse et accompagner les citoyens et les entreprises dans le paiement de leurs factures?

Le fédéral a élargi le nombre de bénéficiaires du tarif social. 20% des ménages y ont droit, depuis le début de l'année 2021. Ces familles précarisées payent leur énergie à un prix très inférieur à celui du marché, et l'Etat prend en charge la différence.

Il a aussi ramené la TVA sur l'électricité et le gaz de 21 à 6%. Il a distribué quelques chèques, à usage unique : 100 euros de ristourne sur l'électricité, un chèque mazout et bientôt un pour les utilisateurs de pellets.

A partir de novembre, une aide de 200 euros par mois pour les Belges de la classe moyenne, pour les aider à payer leur facture de gaz et d'électricité. Et puis, il a consenti à un rabais sur les accises, qu'il perçoit sur le diesel et l'essence à la pompe (un gain de 17 centimes le litre pour les automobilistes).

Pour le pouvoir d'achat des salariés, le gouvernement De Croo a aussi maintenu intégralement le système d'indexation automatique. Les salaires suivent à peu de choses près le niveau de l'inflation. A peu près, parce que ces salaires ne suivent pas les hausses de prix des carburants. Ces indexations de salaires sont payées par les entreprises.

Du côté des gouvernements régionaux, pour le pouvoir d'achat, le gel de l'indexation des loyers pour ceux qui occupent un bien mal isolé. Des primes à l'isolation en hausse.

Que reste-t-il à faire ?

Agir à la source, c'est-à-dire sur les prix. En refusant par exemple d'acheter le gaz trop cher, au Qatar, à la Russie, aux Etats-Unis. Cette négociation se fait au niveau européen, il n'y a pour l'instant pas de majorité de pays pour suivre la position belge.

Reste aussi : une réforme fiscale, en chantier. Une réforme du marché du travail: si l'accès à un boulot est facilité, c'est aussi un gain potentiel de pouvoir d'achat.

Le fédéral doit arriver à taxer les surprofit des producteurs d'énergie et redistribuer cet argent aux citoyens. Même promesse côté wallon, avec les bénéfices des gestionnaires du réseau de distribution.