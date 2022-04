Hausse du coût du carburant: des travailleurs du secteur "non marchand" devant le Parlement wallon

Une trentaine de travailleurs du Non Marchand ont manifesté devant le Parlement wallon jeudi matin vers 10h00. Selon eux, le coût du carburant n'est plus supportable, surtout pour celles et ceux qui utilisent leur véhicule privé dans le cadre de leurs missions. Le Fédéral mais aussi la Région doivent intervenir.

Les travailleurs du Non Marchand étaient appelés par la CSC, la FGTB et la CGSLB à manifester devant le Parlement wallon jeudi matin. Ils tiennent à dénoncer la hausse du coût du carburant qui met en péril leurs missions et demandent aux pouvoirs publics d'intervenir. "Les frais de mission sont remboursés maximum 0,37 euro du kilomètre, nous demandons au pouvoir fédéral de hausser le plafond qui peut être défiscalisé", explique Valérie François, permanente CNE Non Marchand.

"Certaines aides familiales parcourent 500 kilomètres par semaine avec leur propre véhicule. Cela devient intenable et si elles ne peuvent plus assumer leurs missions, ce sont les bénéficiaires qui en subiront les conséquences." Selon les syndicats, la Région doit également soutenir le secteur, raison de leur présence devant le Parlement wallon. "L'an dernier, nous avons négocié une réduction du temps de travail pour les plus de 58 ans et une première augmentation des salaires depuis 2000. La Ministre de l'Emploi Christie Morreale, que nous avons rencontrée lundi, propose que l'on ponctionne dans cette enveloppe mais il faut plutôt débloquer un nouveau budget. Des primes peuvent être envisagées, d'autant qu'on parle de métiers en pénurie."

Les syndicats poursuivront leurs actions et une manifestation est déjà programmée le 5 mai à Bruxelles.