Hausse du prix du diesel mais baisse du prix du gasoil de chauffage

(Belga) L'administration de l'Énergie (SPF Économie) annonce une hausse des prix maxima du diesel à la pompe, à partir de ce jeudi 1er novembre.

Dans le détail, le prix du diesel B7 augmente de 2,4 centimes à 1,6320 euro le litre et celui du diesel B10 de 3,3 centimes à 1,6470 euro le litre. A l'inverse, le gasoil de chauffage voit son prix maximum diminuer. Pour une commande de moins de 2.000 litres, il s'établit à 0,7910 euro le litre (-0,0051 euro) et à 0,7625 euro le litre (-0,0052 euro) pour une commande de plus de 2.000 litres. (Belga)