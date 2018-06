IDPAK rappelle des snacks de Chorizo Iberico, Salchichón Iberico et Fuet Pata Negra

(Belga) L'entreprise IDPAK S.A. a décidé, en accord avec l'Afsca, de retirer de la vente et de rappeler certains produits en raison de la présence de salmonelles dans deux matières premières, indique-t-elle jeudi. Les produits concernés sont les Delhaize Snack Chorizo Iberico (numéros de lot 17/116, 18/122, 20/135, 20/138, 21/143, 21/145, 22/149, 22/152), Delhaize Snack Salchichón Iberico (numéros de lot 17/114, 18/123, 19/131, 20/135, 21/143, 21/145, 22/149, 22/152, 23/156, 23/159) et Louis Fuet Pata Negra (numéros de lot 17/114, 18/120, 20/135, 21/142, 22/149, 23/156).

Ces produits sont contenus dans des emballages de 120 ou 125 grammes et ont été vendus entre le 25 avril et le 11 juin derniers. Ils ont été distribués via des magasins Delhaize et Louis Delhaize dans l'ensemble de leurs points de vente. La société IDPAK S.A. demande aux clients de ne pas consommer ces produits et de les ramener au point de vente, où ils seront remboursés. Les possibles symptômes d'une intoxication causée par la salmonelle sont la fièvre, les crampes abdominales et la diarrhée, dans un délai de 12 à 48h après la consommation de l'aliment contaminé. Le risque d'infection est plus élevé chez les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. (Belga)