Immobilier en Belgique: où se trouvent les maisons les moins chères?

Au premier semestre, le prix médian d'une maison de type fermé ou demi-fermé (deux ou trois façades) s'élevait à 230.000 euros, indique vendredi l'office de statistique belge Statbel. De fortes disparités régionales se maintiennent et la Région wallone reste la moins chère pour l'achat d'une maison de ce type avec un prix médian de 160.000 euros.



Sur l'ensemble du pays, le prix médian belge pour une maison de type fermé ou demi-fermé était donc de 230.000 euros. Le prix d'une maison de type ouvert (quatre façades) était de 330.000 euros.

La Région wallonne est la région la moins chère avec un prix médian de 160.000 euros pour des maisons de type fermé ou demi-fermé et de 265.000 euros pour des maisons de type ouvert.

La Région de Bruxelles-Capitale est la plus chère: les maisons de type fermé ou demi-fermé y coûtaient 434.500 euros. Le prix des maisons de type ouvert était de 1.100.000 euros.

La Région flamande se situe entre les deux. Les maisons de type fermé ou demi-fermé y coûtaient 260.000 euros, les maisons de type ouvert 365.000 euros. Au niveau provincial, les maisons sont les plus chères dans les deux Brabant. La moins chère est le Hainaut.

La commune flamande la plus chère était Knokke-Heist avec un prix médian de 770.000 euros. Dans cette région, les maisons les moins chères se trouvaient à Vleteren avec un prix médian de 163.000 euros. Les maisons wallonnes les plus chères se situaient à Lasne (600.000 euros) et les moins chères à Hastière (77.000 euros).

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, Ixelles présentait le prix médian le plus élevé avec 750.000 euros. Le prix médian le plus bas pour cette région a été enregistré dans la commune de Molenbeek-Saint-Jean (295.000 euros), explique Statbel. Enfin, le prix médian pour un appartement était de 215.000 euros en Belgique au premier semestre. La Wallonie reste la plus abordable (160.000 euros), suivie par la Flandre (217.000 euros) et Bruxelles (239.000 euros).