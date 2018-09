Immobilier: quelles sont les communes les moins chères de Belgique ?

Le prix moyen d'un appartement à Bruxelles a augmenté de 6,5% au premier semestre par rapport à la même période de l'année précédente, pour s'établir à 197.000 euros. Ixelles est par ailleurs la commune de Belgique où les maisons sont les plus chères, avec un prix moyen de 699.000 euros, ressort-il jeudi des chiffres de l'office statistique Statbel. Sur l'ensemble du territoire belge, le prix moyen des maisons deux ou trois façades a augmenté de 3,7% à 195.000 euros, celui des quatre façades de 1,8% à 280.000 euros et celui des appartements de 2,9% à 180.000 euros.

A Bruxelles, le prix d'une maison quatre façades a davantage progressé (+3,8% à 830.000 euros) que celui des deux ou trois façades (+1,4% à 365.000 euros). Les communes les plus chères de la capitale, pour une maison, sont Ixelles, Woluwe-Saint-Pierre (590.000), Uccle (495.250) et Etterbeek (495.000). A l'autre bout du classement se trouvent Ganshoren (278.000), Anderlecht (251.500) et enfin Molenbeek (240.000).

En Wallonie, ce sont également les deux ou trois façades qui ont le plus augmenté (+3% à 137.000 euros). Les quatre façades ont pris 2,2% à 230.000 euros et les appartements ont stagné (+0,4% à 140.500 euros).

Par province, le Brabant wallon (250.000 euros pour une deux ou trois façades, 370.000 pour une quatre façades et 190.000 pour un appartement), devance Namur (155.000 pour un appartement ou une deux ou trois façades), Liège (135.000 pour un appartement, 142.500 une deux ou trois façades), Luxembourg (138.000 pour un appartement, 140.000 une deux ou trois façades) et le Hainaut (119.250 pour un appartement, 120.000 une deux ou trois façades).

Les communes wallonnes les plus chères sont Lasne (550.000 euros pour une maison), Chaumont-Gistoux (420.000) et Waterloo (400.000), tandis que les plus abordables sont Hastière (65.250), Viroinval (81.000) et Froidchapelle (85.000).

En Flandre, le prix médian d'un appartement (185.000) est nettement plus élevé que celui d'une maison deux ou trois façades (137.000). Les trois catégories de logement y ont progressé d'environ 3%. La commune la plus chère au nord du pays est Knokke-Heist (525.000 euros) et la moins chère Renaix (142.500).