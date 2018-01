Incomplète, la direction de Carrefour a rencontré Charles Michel (vidéo)

La direction du groupe Carrefour ne s'était pas encore exprimée sur ces licenciements. Invitée à rencontrer le Premier ministre Charles Michel cet après-midi, c'est le numéro deux du groupe qui a fait le déplacement.

Deux directrices, pour les ressources humaines et le service financier, et au milieu le secrétaire général de Carrefour Belgique. Pas de grand patron en vue pour cette rencontre avec le Premier ministre.

"Nous avons répondu à l’invitation du Premier ministre et du vice-premier ministre pour présenter notre plan de transformation de Carrefour Belgique", a déclaré Geoffroy Gersdorff, le numéro deux du groupe, lors son arrivée. Guillaume de Colonges le patron de Carrefour Belgique ne s’est pas rendu sur place.

1h30 de réunion plus tard, la direction incomplète ressort avec un seul message: "C’était une réunion constructive avec l’ensemble des ministres et nous désirons engager les discutions avec les partenaires sociaux le plus rapidement possible", indique Geoffroy Gersdorff.

Carrefour a par ailleurs décidé de ne pas commenter l’absence du grand patron et les 1233 emplois supprimés. Carrefour Belgique a annoncé hier son intention de licencier près d’une personne sur dix, de fermer deux hypermarchés et de réduire la taille de quatre autres magasins.