Inflation, croissance, salaires: les quatre prévisions de la Banque nationale belge pour les mois à venir

La banque nationale publie ce midi ses prévisions économiques pour les années à venir. Une bonne nouvelle d'abord, notre pays connaîtra une récession de courte durée (avec un peu de chance, on pourrait même rester en toute petite croissance économique). Simon François notre journaliste décrypte les annonces de la BNB.

1 L’inflation continue mais…

Oui, les prix vont continuer d‘augmenter dans les mois à venir mais "moins vite" que pendant l’année 2022 qui a été historique.

2 Annexation des salaires

C’est un fait dans notre pays: les salaires s’adaptent avec l’inflation. Et bonne nouvelle: l’indexation automatique des salaires va continuer à protéger les salariés. À partir du 1er janvier, ce ne sont pas moins d’un million de travailleurs qui verront leur salaire augmenter d’environ 11%.

3 Un retour à la normale en 2024

Si l’inflation devrait connaître une augmentation de 4,4% l’an prochain, un retour à la normale est prévu pour 2024, soit environ une augmentation de 2,4%. Il y a quelques mois, la BNB avait partagé des prévisions plus optimistes et prévoyait un retour à la normale à l’automne 2023.

4 La prudence reste de mise

"Il faut être prudent", indique Pierre Wunsch, le gouverneur de la banque nationale de Belgique. "On s’est un peu tous trompé, on a tous cru que l’inflation allait retomber beaucoup plus vite", estime-il. "Faut bien comprendre ce qu’on vit aujourd’hui est unique, on a pas vécu ça depuis 40 ans, on a calibré nos modèles qu’on utilise sur une période d’inflation basse et on a du mal à comprendre ce qui se passe dans un contexte d’inflation élevée."

Heureusement, Pierre Wunsch indique qu’on ne connaîtra plus de telle croissance pour les prix de l’énergie. Cependant, "l’incertitude reste importante" et un "déparage durable" pour le montant des salaires puisque le risque de la baisse de compétitivité de la crise est "assez élevé".