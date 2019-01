ING première banque à présenter ses tarifs pour les futurs virements instantanés

ING est la première des grandes banques à annoncer ses tarifs pour les futurs paiements instantanés. Il s'agit de virements qui seront versés sur le compte du bénéficiaire en quelques secondes. ING a décidé d'offrir ce service gratuitement aux particuliers. Les entreprises devront par contre s'acquitter de 6,05 euros par transaction.

L'introduction des paiements ultrarapides entre banques a pris du retard. Celle-ci devait dans un premier temps avoir lieu en novembre 2018, puis "début 2019". A présent, la fédération du secteur financier Febelfin table sur le printemps, sans toutefois annoncer de date précise. Les paiements ultrarapides seront possibles 24 heures sur 24, y compris les week-ends et les jours fériés. Toutes les banques ne proposeront pas le service lors de son lancement, mais les grandes institutions seront prêtes : Argenta, Banque de Kremer, Banque J. Van Breda & Co, Banque Nagelmackers, Belfius, BNP Paribas Fortis, CBC Banque, CPH Banque, Crelan, Europabank, Fintro, Hello bank!, ING Belgique, KBC Bank, KBC Brussels en vdk bank.

Les virements classiques qui peuvent parfois prendre plusieurs jours ne disparaissent pas. Les paiements instantanés constituent simplement un service supplémentaire. La question de savoir si les banques imputeraient des coûts supplémentaires à leurs clients n'a pas été réglée. Chaque institution décidera donc elle-même de ses tarifs.

ING est donc la première banque à abattre ses cartes. Elle proposera ce service gratuitement à ses clients particuliers. Pour les entreprises, il sera demandé une somme de 5 euros + TVA (6,05 euros au total). La banque souligne que les paiements effectués le jour même, mais pas de manière "instantanée", resteront sans frais. Il reste à voir si les autres banques suivront l'exemple d'ING. Le leader du marché, BNP Paribas Fortis, étudie encore la question. Les autres grandes banques, KBC et Belfius, ne souhaitent pas communiquer de tarifs à ce stade.