Inondations de la mi-juillet: voici les aides prévues par la Wallonie pour aider les indépendants et les entreprises

Le gouvernement wallon a décidé, jeudi, d'un train de mesures destinées à soutenir dans leur reconstruction les indépendants et les entreprises touchés par les inondations du mois de juillet.



"Si les dégâts matériels subis lors des récentes intempéries seront, pour partie, indemnisés par les compagnies d'assurance et/ou le Fonds des calamités, la perte d'attractivité d'un site et les difficultés de relancer son activité après un tel drame sont difficilement quantifiables et ne peuvent être couvertes par les assurances", a en effet souligné le ministre wallon de l'Economie, Willy Borsus.

Les mesures de soutien adoptées ce jeudi visent donc à compléter l'intervention prévue par le Fonds des Calamités pour couvrir (partiellement) les dégâts matériels subis. Concrètement, plusieurs mécanismes sont mis en place.