Inondations: le gouvernement wallon va prolonger une série d'aides financières

Le gouvernement wallon a adopté en 1ère lecture ce jeudi une extension des systèmes d'aide au déménagement, au loyer et à l'installation pour les personnes victimes des inondations du mois de juillet .



Concrètement, les plafonds de revenus ont été revus à la hausse pour l'aide au déménagement. Octroyée à concurrence de 400 euros et majorée de 20% par enfant à charge, cette aide pourrait être accordée à quelque 2.000 ménages, estime le ministre wallon du Logement, Christophe Collignon. Relèvement des plafonds également pour l'aide au loyer qui devrait permettre d'octroyer 140 euros en moyenne à quelque 2.000 ménages.. Quant à l'aide à l'installation -7.500 euros en moyenne qui sont octroyés aux ménages quittant une habitation occupée à titre de résidence principale, située soit dans une zone visée par le plan Habitat permanent soit dans un équipement à vocation touristique -, elle pourrait bénéficier à 500 ménages. Parallèlement à l'extension de ces aides, le gouvernement wallon a également décidé de lancer un marché public de location de système de déshumidification. L'objectif est de louer un millier de déshumidificateurs pour une durée de 12 semaines et un budget maximum de 1 million d'euros, ce qui permettrait de déshumidifier quelque 3.000 logements dans les communes les plus touchées, précise le ministre Collignon. Selon ce dernier, il est également prévu de louer environ 300 canons à chaleur. "Nous sommes face à un des plus grands défis de notre Région : reloger et aider des milliers de personnes en un minimum de temps. Tout est mis en œuvre pour dégager toutes les solutions, pour envisager toutes les pistes pour soutenir et accompagner les sinistrés", souligne-t-il enfin.