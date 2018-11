Inquiétude des travailleurs chez GSK: représentants du personnel et direction se rencontreront vendredi

Après l'arrêt de travail observé dans la journée de lundi par le personnel de production des sites de GlaxoSmithKline (GSK) à Wavre et à Rixensart, la production a repris normalement mardi sur les deux sites. La direction, qui s'était étonnée de ce mouvement de grogne tout en lançant un appel au dialogue lundi, a repris contact avec les syndicats. Un rendez-vous a dès lors été convenu vendredi matin pour à nouveau aborder les questions qui inquiètent les travailleurs. Il s'agit principalement du recours accru à la sous-traitance au sein de l'entreprise.



"Lors de la réunion de vendredi, nous demanderons des réponses aux questions que se pose le personnel: la direction fait valoir qu'elle a engagé 600 personnes en CDI. C'est assez logique pour une entreprise en pleine croissance. Une des questions est de savoir si ces emplois pourront être garantis d'ici à cinq ans, vu l'externalisation de certaines tâches qui est envisagée", indique le délégué principal FGTB Imdat Gunes.



Lundi, après des réunions d'information organisées par les syndicats sur les sites de Wavre et de Rixensart, le personnel de production avait décidé de se croiser les bras. Les travailleurs estimaient n'être pas rassurés sur la question de la sous-traitance, et à propos des modalités d'octroi de certaines primes. GSK avait réagi en appelant au dialogue, tout en rappelant que celui-ci était en cours depuis plusieurs semaines sur ces questions.