Investir durable, c’est rentable

C’est démontré dans une étude : l’investisseur belge choisit de plus en plus souvent des entreprises durables

En gros, ces investissements dans des entreprises respectueuses de l’environnement, de l’humain et de la bonne gouvernance sont en augmentation de plus de 20%, ce qui est une forte accélération par rapport aux années précédentes. Près de 44% des investisseurs sondés l’année passée disent aujourd’hui préférer les investissements durables à ceux qui négligent la durabilité.

Trois critères pour parler de durabilité : l’environnement, l’humain et la bonne gouvernance

Ce sont les critères que l’on appelle ESG. Trois familles de facteurs regroupant les activités d’une entreprise qui peuvent avoir un impact sur la société en général ou sur l’environnement. Ils apprécient la durabilité (soutenabilité, pérennité) et l'impact éthique d'un investissement dans une société ou dans un domaine économique. Ce sont les 3 grands éléments composant ledit investissement responsable dont les Belges sont de plus en plus friands.

Est-ce rentable pour un investisseur de parier sur ces bons élèves ? Ce n’est pas parce qu’ils sont pérennes et respectueux de la planète qu’ils dégagent nécessairement des dividendes pour l’actionnaire ?

La question a fait couler beaucoup d’encre dans les milieux financiers et académiques. Mais cela c’était avant ! Depuis 2015, on sait que 90% des investissements qualifiés objectivement de durables performent aussi bien, voire mieux que les investissements classiques. Et si l’on prend l’étude la plus récente, sur 5.000 fonds d’investissement (Morningstar), près de 60% des fonds durables ont réalisé de meilleurs rendements que les fonds conventionnels sur une période de 10 ans.

Comment peut-on expliquer ces meilleurs résultats ?

En fait, au 21ème siècle, les entreprises durables cumulent plusieurs avantages ou bonnes pratiques : une efficacité accrue et des économies de matières premières et d’énergie, grâce à de meilleurs choix, de meilleurs processus et de meilleurs modèles, une limitation ou une réutilisation des déchets ; une réduction des coûts d’investissement, des innovations plus radicales, une meilleure réputation, ce qui est de plus en plus important pour le client, un moindre risque de scandale grâce à une meilleure gouvernance, etc.

Ces bonnes pratiques se traduisent aussi par un impact positif sur le rendement financier.

Ce qui finalement est une excellente nouvelle pour la société et l’investisseur, car cela veut dire que ces entreprises plus respectueuse de la société n’ont pas et n’auront pas de problème pour financer leur développement !

A terme, on peut raisonnablement croire que toutes les entreprises vont devoir s’aligner sur ces critères, qui vont devenir une sorte de norme … Encore une bonne nouvelle.

