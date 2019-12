Jean-Philippe Darcis, le chocolatier verviétois, en réorganisation judiciaire: "On a des difficultés financières"

Le chocolatier verviétois Jean-Philippe Darcis demande à être placé en réorganisation judiciaire, annonce Sudpresse ce matin. Il ne s'agit pas d'une faillite pour le moment, mais la société connait d'importantes difficultés. La procédure permettra de conserver l'activité et l'emploi tout en gelant les dettes. "On a des difficultés financières qui sont liées aux incendies qu'on a eus il y a trois ans. On a eu un chiffre d'affaire absent parce que des boutiques étaient fermées pendant un an. Il y a aussi eu de mauvaises affaires réalisées lors de l'ouverture d'une boutique au Sablon, juste avant les attentats", a expliqué le chocolatier à Claire Carrosone pour RTL INFO.

"On a plutôt des boutiques qui tournent"

Mais Jean-Philippe Darcis reste toutefois confiant. La réorganisation judiciaire devrait permettre de remettre les comptes à plat. "Je reste évidemment très confiant dans mon entreprise, qui a un savoir-faire, qui a un outil exceptionnel, qui a une équipe qui est derrière nous. Le chiffre d'affaire n'est pas mauvais du tout pour le moment, au contraire on a plutôt des boutiques qui tournent, donc l'avenir, pour moi, est positif, puisqu'on a tout ce qu'il faut pour réussir ce défi".

L'entreprise compte développer une nouvelle gamme en 2020 à base de chocolat 100% bio.