Jean-Pierre Lutgen, patron d'Ice Watch, élu "Manager francophone de l'année 2017"

Jean-Pierre Lutgen, CEO d'Ice Watch, a été élu mardi Manager francophone de l'année 2017 par le magazine économique Trends-Tendances, lors d'une cérémonie organisée à Brussels Expo, en présence du Premier ministre Charles Michel notamment. Il succède à Marc Raisière, CEO de Belfius, qui avait reçu cette récompense l'an dernier.





Une marque de montre lancée il y a 10 ans



Jean-Pierre Lutgen, 52 ans, est ainsi récompensé pour sa marque "Ice Watch", lancée il y a 10 ans. Ces montres "ludiques se sont déjà écoulées à plus de 20 millions d'exemplaires et s'exportent dans une cinquantaine de pays", souligne Trends-Tendances dans un communiqué.



Le frère du président du cdH, Benoit Lutgen, considère qu'il "est important d'être à la fois reconnu par le grand public et par mes pairs", déclare-t-il, cité dans le communiqué. "A mes yeux, ce prix est essentiel car je suis effectivement passé, en 10 ans, du statut d'entrepreneur à celui de manager. (...) Je pense que le jury a justement voulu récompenser le travail que j'accomplis depuis quelques années pour pérenniser ma marque".



La société Ice Watch emploie 45 personnes à Bastogne et 22 à Hong Kong. Elle affiche un chiffre d'affaires consolidé de 42 millions d'euros, avec un résultat net qui était de 4,4 millions en 2016.

En voyant les autres nominés, je me suis dit que je n'avais quasiment aucune chance

Depuis 33 ans, Trends-Tendances décerne le titre de Manager de l'année, en collaboration avec Canal Z, à un dirigeant d'entreprise qui s'est distingué dans le cadre de sa fonction les années précédentes. Dix personnes avaient été nominées par un jury composé de journalistes du magazine et de spécialistes des milieux économiques et financiers. Parmi les prétendants au titre figuraient notamment Bernard Gustin de la compagnie aérienne Brussels Airlines ou Jean-Pierre Clamadieu du groupe de chimie Solvay.



"En voyant les autres nominés, je me suis dit que je n'avais quasiment aucune chance", s'est exclamé Jean-Pierre Lutgen en recevant son prix. "Plus personne n'a besoin d'une montre, tout le monde a l'heure sur son téléphone portable. (...) Mais nous créons de l'émotion et sommes plutôt des créateurs d'émotion que des créateurs de produits", a-t-il déclaré. Il a également garanti "de toujours donner l'envie d'entreprendre aux autres". Il a par ailleurs rappelé son parcours difficile, lui "qui ne vient pas d'une famille d'horlogers et n'a pas fait d'études de commerce (...) ce qui prouve que malgré les handicaps, on peut quand même y arriver".





Un groupe textile récompensé du côté flamand



Du côté néerlandophone, c'est Michèle Sioen, ancienne présidente de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) et CEO du groupe textile Sioen Industries, qui a été élue Manager de l'année 2017. Le jury a salué "la croissance durable (de la société) dans un secteur difficile". Le Premier ministre Charles Michel introduisait cette cérémonie pour la quatrième fois: "Pas mal pour un gouvernement dont quelques-uns pronostiquent la chute chaque semaine", a-t-il plaisanté.





Charles Michel loue les mesures de son gouvernement



Le libéral a profité de l'occasion pour rappeler les mesures prises par le gouvernement fédéral depuis son entrée en fonction, en 2014. Il a notamment évoqué la résorption du handicap salarial de la Belgique, "évalué à 2,9% en 2014 par rapport aux pays voisins" ou "le gain de compétitivité de 3,02%" par rapport aux pays frontaliers, "soit, pour une PME, un gain de plus de 17.000 euros par an", a assuré le Premier ministre. "Il est impératif pour les entreprises de s'adapter (au monde qui évolue), il en va de même pour les gouvernements et les pays. L'immobilisme n'est pas une option", a-t-il martelé. "Ne rien faire est simple, facile et signifie ne pas s'exposer à la prise de risques mais ce n'est pas ça, le sens de l'engagement politique".