Jonathan, boulanger-pâtissier à Châtelet, voit sa facture énergétique quintupler en un an

Les factures d'énergie deviennent impayables et les entreprises attendent toujours un geste du gouvernement. Jonathan Mahy est boulanger-pâtissier à Châtelet. Il travaille depuis 18 ans dans l'entreprise familiale, ouverte par son grand-père en 1955. Il gère aujourd’hui 4 points de vente en plus de son atelier situé à Châtelet. 4 personnes sont employés, 6 sont ouvriers. Il nous a contactés via le bouton orange "Alertez-nous" de RTLINFO pour nous expliquer que ses factures énergétiques ont quintuplé en un an. Sa consommation d'électricité, il peut difficilement la réduire et sa facture est tout simplement devenue impayable.

En août 2021, Jonathan payait 110€ du mégawattheure (unité de mesure d'énergie, équivalant à une puissance d'un mégawatt agissant pendant une heure, soit 3,6 gigajoules), et le total affiché sur sa facture atteignait les 2670€.

Mais en ce mois d’août 2022, la pilule est dure à avaler pour Jonathan. Le montant total qui lui est réclamé atteint 8836€ ( avec un mégawattheure affiché à 550€).

Il va demander un plan de paiement pour assurer cette facture de près de 9000€. Il demande aussi une aide des différents gouvernements.

Le problème, c'est qu'il peut difficilement se passer de ses frigos ou de ses fours. A cette hausse énergétique s’ajoute celle des matières premières. Jonathan n’ose pas répercuter le prix sur ses produits. Mais il estime qu’un pain carré de 800 grammes vendu aujourd’hui 2,90€ devrait plutôt l’être entre 4,5 et 5€. Mais c'est impensable pour les clients de payer un tel prix.