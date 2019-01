KBC désignée banque de l'année par le site comparebanque.be

(Belga) La banque de l'année est KBC, selon le site comparebanque.be. L'application que la banque a développée est citée comme l'un des points forts de l'institution bancaire.

Argenta remporte deux prix, l'un pour son compte épargne et l'autre pour son compte à vue. BNP Paribas Fortis se distingue pour son crédit hypothécaire alors que Belfius est primée pour son crédit voiture. Le courtier en ligne Bolero est désigné meilleur courtier de Belgique pour la cinquième année de rang. En marge de la publication de ces prix mercredi après-midi à Bruxelles, le président de la Fédération du secteur bancaire (Febelfin), Karel Van Eetvelt, a insisté sur la nécessité pour les acteurs de développer l'approche numérique de leurs produits. Il est aussi revenu sur les phénomènes d'économies partagée et circulaire. "Bien que ces phénomènes puissent apparaître marginaux aujourd'hui, il y a de grandes chances pour ce que ne soit plus le cas dans cinq ans. Celui qui développe ses services en ce sens maintenant, sortira gagnant dans cinq ans", prédit-il. Le patron de la Febelfin a aussi insisté sur la déontologie, les produits durables et l'évolution d'une société sans cash. Les banques doivent mettre l'accent sur leur force de vente afin de pouvoir faire face à la concurrence d'entreprises comme Apple, Google et Alibaba. Elles doivent mettre en valeur leurs données et la connaissance du client. "Il faut être présent sur les deux tableaux. Nous devons être les meilleurs dans le développement technologique et dans le contact humain", conclut-il.