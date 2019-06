KBC poursuivi pour blanchiment d'argent

Le parquet de Flandre orientale poursuit la banque et le groupe KBC pour avoir aidé une famille d'entrepreneurs à blanchir plusieurs millions d'euros, rapportent jeudi De Tijd et L'Echo.



Il s'agit des propriétaires de l'entreprise Engels, établie à Lokeren, spécialisée dans les portes et fenêtres. La famille Engels a commencé, il y a une douzaine d'années, à rapatrier des millions d'euros d'argent noir qu'elle dissimulait en Suisse. Les fonds occultes ont atterri sur des comptes que la famille détenait chez KBC. Si certains membres de la famille ont payé des impôts sur leur fortune et des amendes sur les fonds dissimulés, d'autres s'en sont abstenus.

Le groupe KBC est poursuivi comme coauteur parce qu'il aurait dû prévenir les autorités lorsque la banque a réceptionné les millions en provenance de Suisse, selon le parquet. Cette affaire de blanchiment est portée devant le tribunal correctionnel de Gand. Outre KBC, la Justice poursuit également des membres de la famille Engels, dirigeants de l'entreprise, et leur avocat-fiscaliste.