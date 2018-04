L'A503 vers Charleroi ne rouvrira pas avant les heures de pointe, lundi

(Belga) La Sofico signale dimanche soir que les travaux qui ont justifié la fermeture de l'A503 en direction de Charleroi durant le week-end n'ont pas pu se dérouler comme prévu. Alors que l'axe devait être rendu au trafic lundi matin avant les heures de pointe, cela ne pourra pas être le cas. L'A503 en direction de Charleroi restera fermée, depuis la sortie des Hiercheuses, pour une durée encore indéterminée. Il est conseillé d'éviter la zone, le trafic de transit pouvant emprunter le R3.

La fermeture d'une portion de la route avait été opérée vendredi soir, uniquement en direction de la ville, pour permettre "la mise en charge de quadripodes, structures destinées à renforcer, par la face inférieure, les viaducs situés au-dessus du parking de la Villette", rappelle la Sofico. "Il était nécessaire de décharger les anciens appuis et de charger les nouveaux appuis en utilisant des vérins", mais "l'opération ne s'est pas déroulée comme prévu". Avant de rouvrir l'ouvrage au trafic, dans des conditions optimales de sécurité, des "vérifications techniques" doivent désormais être réalisées, ajoute l'organisme wallon. On ne sait pas combien de temps cela prendra. Ce premier week-end de fermeture entrait dans le cadre plus large d'un vaste chantier visant à réhabiliter en profondeur la partie sud du petit ring de Charleroi, le R9, avec ses nombreux ponts et viaducs. (Belga)