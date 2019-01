L'année dernière, plus de 5.100 chômeurs ont perdu leur droit à des allocations d'insertion

L'an dernier, 5.123 chômeurs on vu leur droit aux allocations d'insertion expirer, selon les statistiques provisoires de l'Office national de l'emploi (Onem) publiées lundi. Le mois dernier, le recul du nombre de chômeurs complets indemnisés demandeurs d'emploi s'est par ailleurs poursuivi, passant à 327.403, soit 22.609 de moins qu'un an plus tôt (-6,5%).



Durant le dernier mois de l'année, 390 chômeurs pour lesquels le droit aux allocations d'insertion a expiré sont venus s'ajouter au 4.733 des mois précédents en 2018, calcule l'Onem. Sur base annuelle, le chômage complet diminue par ailleurs plus vite chez les femmes (-10.257 unités en décembre ou -6,6%) que chez les hommes (-12.352 unités ou -6,4%).

Celui des moins de 25 ans est, lui, en recul de 13,1% (-3.767 unités), tandis qu'il diminue de 7,9% chez les 25 à 49 ans et de 11,9% parmi les 50-59 ans. Le phénomène est par contre inverse au sein des 60-65 ans (+26,0%). "Il importe toutefois de tenir compte de la modification réglementaire concernant le relèvement de la limite d'âge pour l'obtention d'une dispense d'inscription comme demandeur d'emploi", précise l'Onem à ce sujet.

L'âge minimum pour l'obtention de la dispense a en effet été relevé de 62 à 63 ans en 2018. En décembre, le nombre de chômeurs complets a diminué dans toutes les régions: de 5,5% en Région wallonne, de 9,7% en Flandre et de 1,2% à Bruxelles. Ils sont désormais 130.565 au nord du pays, 134.869 au sud de la Belgique et 61.969 dans la capitale.