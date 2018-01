L'appel des XI: onze patrons veulent faire de la Wallonie et Bruxelles la POUBELLE DU MONDE et expliquent leur concept (vidéo)

RTLinfo et l'Echo ont lancé une opération: l'appel des XI. Le concept? Rassembler onze chefs d'entreprise (hommes et femmes) pour qu'ils partagent leurs idées innovantes en faveur d'une relance de l'économie wallonne et bruxelloise. Ils appellent le monde politique et social à y réagir, dans l’espoir de provoquer un renouveau.

Onze chefs d’entreprises participent au projet "L’appel des XI", organisé par RTLinfo et L’Echo. Une sorte de brainstorming de très haut niveau sur l'avenir économique de la Wallonie et de Bruxelles. Pour expliquer ce concept innovant et dévoiler certaines des idées lancées, le rédacteur en chef de l'Echo, Johan Condijts et Gilles Daoust, l'un des patrons concernés, sont intervenus en direct dans le RTLinfo 13 heures.



D'où est venue l'idée? "On a voulu faire bouger les choses"

Rassembler onze grands patrons ? Le défi était de taille. Car qui dit chef d’entreprise, dit agenda surchargé. "La grande difficulté a été de les réunir tous au même endroit, au même moment, reconnaît Johan Condijts. On les a contactés en leur disant 'Mettons-nous ensemble pour faire avancer la Wallonie et Bruxelles'. Et, je ne vais pas dire à notre grand étonnement parce que ce sont tous des gens assez positifs, mais ils ont accepté".

La démarche est inédite mais elle était justifiée par le contexte de l'époque. "Au sortir de l'été, avec tout le charivari (vacarme, ndlr) politique qu'il y avait eu, on s'est dit 'Il faut faire quelque chose pour relancer, ré-énergiser les choses' et on a voulu le faire avec de grands patrons", éclaire encore le rédacteur en chef de l’Echo.



Derrière une formulation farfelue, un véritable concept: "Valorisons nos déchets"

Onze idées ont donc été retenues de leurs échanges. L’une d’elles est de faire de Bruxelles et la Wallonie, "la poubelle du monde". Surpris ? En voici l’explication : "Ce que j'adore dans cette idée, c'est qu'elle n'est pas du tout sexy, commente Gilles Daoust, administrateur délégué du groupe Daoust Interim. On est partis du constat selon lequel on pouvait développer une expertise en traitement des déchets en Belgique, qu'il était possible de pallier un besoin qui existe dans le monde et notamment en Europe et de créer chez nous un pôle économique créateur d'emplois, de dynamisme économique et de ressources. Le tout, en valorisant nos déchets."



La question du coût du travail est au coeur de leurs échanges

Autres idées suggérées par les patrons : payer nos impôts en fonction de distance domicile/travail, encourager la création de "start-ups" par les seniors et pour les seniors, enseigner le codage dès la maternelle...

Mais quelle idée remporte le plus de succès parmi les patrons? "La thématique qui me touche le plus et qui est transversale par rapport à toutes ces idées est celle du coût du travail et plus spécifiquement celle de la taxation du travail, considère Gilles Daoust. Ce n'est pas seulement la question des charges patronales, c'est l'ensemble des coûts du travail, c'est-à-dire la différence entre ce que l'entreprise paie et ce que l'employé ou l'ouvrier touche en net dans sa poche, qui fait de la Belgique un des pays les plus chers en termes de travail notamment en Europe. Si cette thématique est travaillée, cela peut engendrer des booms économiques dans certains secteurs, notamment celui des nouvelles technologies."



Retrouvez ces idées en détails dans l'Echo et commentez-les sur Twitter !

Et maintenant, que deviendront ces idées ? "Nos journalistes triturent ces idées dans tous les sens et les développent, éclaire Johan Condijts. Tout ce contenu va paraître ce samedi dans l'Echo. Après, on verra si elles peuvent être appliquées."

"On appelle le monde politique et social en Belgique à réagir à ces idées pour voir si elles sont applicables concrètement, encourage Gilles Daoust. Elles ne sont pas qu’économiques, elles sont aussi très sociétales. Tous les acteurs peuvent réagir et nous aider à savoir si l'une ou l'autre idée est à soutenir."

Retrouvez ces idées en détail dans le journal l'Echo de ce week-end ! Vous pouvez également consulter le contenu de ce projet en ligne, sans oublier qu'il est possible de suivre le compte Twitter dédié à cette initiative. Vous souhaitez commenter ces idées sur les réseaux sociaux ? Utilisez le hashtag #lappeldesXI !