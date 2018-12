L'argent sur votre compte épargne rapporte sept fois moins qu'il y a cinq ans

La rémunération des comptes d'épargne rapporte sept fois moins qu'il y a cinq ans selon le classement établi par Guide-épargne.be, mentionné dans Le Soir jeudi.



En cinq ans, la rémunération a baissé de 87% pour la moyenne des comptes classiques. Pour un dépôt de 10.000 euros, un tel compte d'épargne rapportait en moyenne 84,52 euros contre 11 euros aujourd'hui. Sur les 71 comptes étudiés par Guide-épargne.be en collaboration avec Le Soir, 31 n'ont accordé que le minimum légal, soit un taux de base à 0,01 % et une prime de fidélité de 0,10 %.



Néanmoins, les taux en ont fini de baisser: pour les comptes classiques, le minimum légal atteint en 2016 ne peut de fait plus diminuer. Aussi le compte d'épargne de l'année 2018 (celui de CKV) a tout de même rapporté plus que celui de 2017 (2,50 euros). Certaines banques, mais pas les grandes, ont en outre choisi de relever leurs taux.





De plus en plus de Belges prêts à investir



