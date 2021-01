L'assurance au kilomètre intéresse de plus en plus de conducteurs: comment fonctionne-t-elle ?

Ce vendredi midi, notre expert en question économiques Bruno Wattenbergh a évoqué les assurances au kilomètre, de plus en plus populaires depuis que nous passons moins de temps sur les routes, et que le télétravail est (temporairement) la norme. Voici, grâce aux détails rassemblés par Test-Achats, tout ce qu'il faut savoir sur cette assurance particulière.

Comment ça marche ?

Au début du contrat, vous donnez une estimation du nombre de kilomètres que vous pensez parcourir par an. Votre assureur calcule votre prime annuelle sur cette base. Elle se compose d’une partie fixe et d’une partie variable basée sur votre estimation des kilomètres.

Peu de temps avant l’échéance du contrat, votre assureur vous demandera le kilométrage réel de votre voiture. Il détermine votre prime finale. Veillez à toujours communiquer des chiffres corrects, sinon les conséquences peuvent être lourdes en cas d’accident.

Pour qui l’assurance au kilomètre est-elle intéressante ?

Les conducteurs qui parcourent moins de 15 000 km par an tirent généralement avantage d’une assurance au kilomètre.

Sur quelles assurances auto ?

Tous les types d’assurance auto sont disponibles sous forme d’assurance au kilomètre :

assurance responsabilité civile (RC) auto: elle couvre tous les dommages corporels et matériels aux tiers si vous êtes impliqué dans un accident.

mini-omnium: assurance supplémentaire en plus de votre assurance RC auto obligatoire, pour les dégâts à votre voiture causés par l’incendie, le vol, les bris de vitres, les forces de la nature et le choc avec un animal.

full omnium: la protection la plus étendue pour les dégâts à votre voiture. Vous êtes couvert pour les dégâts suite à l’incendie, au vol, aux bris de vitres, aux forces de la nature, au choc avec un animal ou lorsque vous êtes responsable d’un accident ou que vous êtes la seule partie impliquée. Les dégâts suite à vandalisme sont également couverts.

Que se passe-t-il si vous parcourez moins ou plus de kilomètres que prévu ?

Moins de km : l’assureur rembourse la différence sur la base des kilomètres réellement parcourus.

Plus de km : vous devez payer une prime supplémentaire à votre assureur.

Quels assureurs proposent une assurance au kilomètre en Belgique ?

Corona Direct est le seul à proposer une véritable assurance au kilomètre en Belgique. Beaucoup d’assureurs proposent comme alternative une réduction si vous parcourez moins de kilomètres :

AG Insurance : avec l’AG Bonus au kilomètre, vous bénéficiez d'une réduction allant jusqu’à 15 %. C’est le cas avec un véhicule diesel si vous parcourez moins de 15 000 km par an. Avec une voiture (hybride) essence, CNG ou électrique, c’est moins de 25 000 km par an.

Allianz : avec moins de 15 000 km ou 7 500 km par an, vous profitez de 9 % de réduction.

Argenta : vous profitez de 45 % de réduction sur votre assurance responsabilité civile auto si vous parcourez maximum 12 500 km par an, avez au moins 26 ans et un degré de qualification de maximum 0. La réduction est valable sur les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers.

AXA : vous bénéficiez d’une remise de 10 % si vous parcourez moins de 10 000 km par an. Si vous faites moins de 5 000 km par an, la réduction est de 15 %. Les remises s’appliquent sur la RC Auto et la RC + dégâts matériels.

Belfius : si vous parcourez moins de 17 500 km par an avec un véhicule écologique dont les émissions de CO2 s’élèvent à maximum 135 g/km, vous pouvez bénéficier jusqu’à 15 % de réduction sur votre RC auto et Full Omnium.

DVV : vous bénéficiez de 10 % de réduction si vous parcourez moins de 10 000 km par an et avez plus de 26 ans.

Ethias : avec un bonus-malus de maximum 2 et moins de 10 000 km par an, vous profitez de 15 % de réduction sur votre assurance RC auto et de 10 % sur votre omnium si vous avez au moins 26 ans.

KBC : vous payez une prime moins élevée si vous parcourez moins de 10 000 km par an.

Vivium : vous bénéficiez d’une réduction sur votre prime si vous parcourez moins de 10 000 km par an.

Yuzzu : vous profitez de 50 % de réduction sur votre RC auto avec moins de 2 500 km, de 40 % pour 2 500 à 5 000 km, de 30 % pour 5 000 à 7 500 km, de 20 % pour 7 500 à 10 000 km, et de 10 % pour 10 000 à 12 500 km par an.

Attention : alors qu’une véritable assurance au kilomètre vous rembourse si vous parcourez moins de kilomètres que prévu, ce n’est généralement pas le cas chez ces assureurs.