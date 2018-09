L'Effie d'or attribué à Bolero/Kunstmaan

(Belga) Bolero/Kunstmaan a reçu jeudi soir l'Effie d'or pour la campagne "Beleg-het-zelver/Investir soi-même", indiquent jeudi soir les organisateurs de la 29e édition des Effie Awards. Les Effie Awards récompensent chaque année les campagnes de marketing et de communication les plus réussies en termes d'impact et d'efficacité.

Pour la campagne de Bolero/Kunstmaan, le jury a été séduit par "ce dossier stratégique et créatif particulièrement solide, qui a obtenu une excellente note pour tous les critères". Un Effie d'argent a été remis à McDonald's/TBWA, Telenet Business/TBWA, KBC/TBWA, ainsi qu'à la Fondation contre le Cancer, associée pour l'occasion avec le Centre d'expertise flamand pour l'alcool et les autres drogues (VAD)/Happiness Brussels. Douze autres dossiers ont été récompensés par un Effie de bronze. (Belga)