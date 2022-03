L'essence et le diesel moins chers samedi, le mazout en hausse

L'essence et le diesel seront moins chers samedi, indique vendredi le SPF Economie. Cette baisse est une conséquence de l'abaissement des accises décidé par le gouvernement pour aider les consommateurs. Le prix du mazout augmentera par contre.



Pour un litre d'essence 95 (E10), le prix maximum sera de 1,776 euro en baisse de 17,5 centimes par litre. Pour l'essence 98 (E5), la baisse est similaire avec un prix maximum de 1,848 le litre. Enfin, le prix maximum du litre de diesel sera de 1,904 euro (-17,5 centimes). Le mazout de chauffage sera plus cher samedi. Pour des commandes de plus de 2.000 litres, la hausse est de 13,04 centimes à 1,1562 euros le litre.