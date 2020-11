L'horeca, à l'agonie, demande à la grande distribution d'arrêter de vendre des plats traiteur: "On pourrait au moins survivre"

C'était attendu. Les bars et restaurants ne rouvriront pas dans les prochaines semaines. L'épidémie de coronavirus en Belgique reste encore trop intense, même si elle est moins forte qu'il y a quelques semaines, pour envisager une réouverture comme c'est le cas pour les commerces non essentiels qui pourront rouvrir leurs portes dès le 1er décembre prochain sous certaines conditions qui seront précisées à 18h30. Le secteur horeca est l'un des secteurs qui souffre le plus du confinement et de nombreux établissements risquent de faire faillite (quand ce n'est pas déjà le cas). L'un des moyens pour amortir le choc pour les restaurants et traiteurs est la vente de plats à emporter. Mais selon leur porte-parole à Bruxelles, la grande distribution vient les affaiblir en proposant elle-même un grand nombre de plats préparés.

"Il y a un grand concurrent, c'est la grande distribution", a dit Fabian Hermans, administrateur fédération Horeca Bruxelles, dans l'édition spéciale sur RTL TVI. "Laissons-nous survivre avec le take-away (plats à emporter) et demandons à la grande distribution de garder son secteur, de vendre ce qui doit être vendu. Mais qu'elle arrête de proposer des options qui ne sont pas les siennes. On a demandé au ministre d'empêcher la grande distribution de vendre ses plats traiteur, le secteur pourrait, je ne dis pas s''en sortir mais au moins survivre", a-t-il déclaré.

