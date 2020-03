La Belgique devrait perdre des milliards à cause du Coronavirus: "Si on est incapable de produire, on ne sait pas vendre"

En Belgique, le chiffre est de plus de 6 milliards d'euros. C'est ce que nous aurait déjà coûté le coronavirus en trois mois.

C'est l'histoire d'un si petit virus qui grippe l'économie belge. Des pertes estimées à 6,2 milliards d'euros, soit 1,3% du PIB (le produit intérieur brut); c’est-à-dire l'ensemble des richesses produites en Belgique et ce sur une période de trois mois. S'il fallait l'illustrer, prenez n'importe quelle chaîne de production: elle tourne désormais au ralenti.

"On sera forts impactés"

Bien sûr, il y a les liens entre l'économie belge et chinois comme seule preuve: une mission économique de la princesse Astrid en novembre dernier. Un véritable succès car plus de 600 entreprises "noir jaune rouge" avaient fait le déplacement en Chine. Mais au-delà de ces liens, pour Bruno Wattenbergh, expert économiste, la Belgique est un pays très sensible à ce type de crise mondiale. Il explique: "Il faut bien comprendre qu'en Belgique, on est un petit pays - ça tout le monde le sait - mais on sait aussi que la Belgique c’est un pays de transformation. On importe beaucoup, on exporte beaucoup. Si un moment du côté de l'offre on ne reçoit pas les matières premières, on est incapable de produire. Si on est incapable de produire, on ne sait pas vendre et on ne sait pas payer les emplois, payer les banques pour les intérêts. Donc oui, à ce niveau-là, on sera forts impactés."

L'autre grand secteur touché, c'est la logistique les ports d'Anvers et de Zeebruges. Les liaisons de trains de marchandises entre la Chine et notre pays sans parler des avions. Le coronavirus perturbe cette activité logistique. La Belgique bien-sûr n'est pas le seul pays à subir économiquement cette crise. Coût estimé à l'échelle mondiale: 320 milliards de dollars en trois mois. L’impact du coronavirus serait maintenant plus important qu’une année de guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis