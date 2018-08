L'industrie conviée à afficher un label de qualité alimentaire sur les produits

(Belga) La ministre des Affaires sociales et de la Santé Maggie De Block convie les producteurs et les distributeurs à afficher sur les produits alimentaires mis en vente un "nutri-score" qui facilitera le choix d'une alimentation saine. La démarche restera volontaire, la ministre encourageant l'industrie à s'inscrire dans la démarche.

Les consommateurs pourront ainsi obtenir plus facilement des informations leur permettant de savoir dans quelle mesure un aliment fait partie d'une alimentation équilibrée, estime-t-elle. Le nutri-score est un score global (allant de -15 pour les produits "les plus sains" à +40 pour les produits "les moins sains". Sur la base de ce score, le produit reçoit une lettre avec le code couleur correspondant : du vert foncé (A) au rouge foncé (F). L'algorithme sur la base duquel le score est calculé tient compte à la fois des éléments positifs et négatifs : la teneur en sucres, en acides gras saturés, en sel et les calories ont une influence négative sur le score, tandis que la teneur en fruits, légumes, fibres ou protéines peut améliorer le score. Cette décision intervient après une longue consultation des parties prenantes concernées: organisations de consommateurs, experts dans le domaine de l'alimentation, l'industrie alimentaire et les distributeurs. (Belga)