Inflation en Belgique: quels sont les produits dont le prix a le plus augmenté?

Les prix ont beaucoup augmenté l'an dernier, plus que dans les autres pays européens. En Belgique, l’inflation a été de 2,1% et la hausse du pouvoir d’achat de 0,5%. Quels sont les produits qui ont le plus augmenté.

L’inflation en Belgique l’an dernier a été de 2,1%. C’est au-dessus de la moyenne européenne. Traduction: les prix, dans leur ensemble, sont en hausse, plus que chez nos voisins, d'ailleurs. Il faut aussi noter une hausse du pouvoir d’achat de 0,5%. Ce pouvoir d’achat est surtout en nette hausse chez ceux qui ont trouvé ou retrouvé un emploi. S'il y a une légère hausse du pouvoir d'achat malgré l'inflation, c'est grâce au revenu disponible (après impôt) qui a augmenté d'environ 3% en moyenne l'an dernier.





Les produits qui ont le plus augmenté



Le mazout de chauffage a augmenté de manière ininterrompue depuis juillet 2017. Le tabac a augmenté en moyenne de plus de 5%. Certains produits qui occupent une place de choix dans le panier de la ménagère ont aussi fortement augmenté ces derniers mois. "On voit qu’il y a certains produits de première nécessité qui ont fortement augmenté en 2017, par exemple le mazout de chauffage qui a augmenté de manière ininterrompue depuis juillet 2017, on est à +25% aujourd’hui. Il y a également plusieurs produits alimentaires, par exemple le beurre, à cause d’une demande accrue. L’huile d’olive aussi à cause d’une bactérie qui a affecté les plantations du bassin méditerranéen, donc il y a moins d’offre, mais une demande qui est toujours bien présente. On a beaucoup parlé en Belgique de la crise du Fipronil qui a eu un impact très important sur le prix des œufs", a détaillé Julie Frère, porte-parole de Test-Achats, au micro de Bernard Lobet pour Bel RTL.





Quelques astuces pour ne pas trop souffrir de cette inflation



A son niveau et pour contrer un tant soit peu les hausses de prix, le consommateur a intérêt à comparer. Par exemple, le potentiel d’économie en choisissant correctement son supermarché est de 500 euros par an. On peut économiser jusqu'à 250 euros par an en choisissant bien son fournisseur d’énergie et 200 euros par an en choisissant la station-service la meilleure marché du quartier.