L'interdiction du sac en plastique passe mal en Australie

(Belga) La décision de grandes enseignes australiennes de supermarchés d'interdire les sacs en plastique à usage unique fait grincer des dents dans l'immense pays continent, où des clients irascibles s'en sont pris physiquement aux employés.

Les deux grandes chaînes de supermarchés Woolworths et Coles avaient annoncé en 2017 que ces sacs gratuits ne seraient plus à disposition des clients et qu'ils seraient remplacés par des sacs réutilisables à 15 cents australiens pièce (10 centimes d'euros). La mesure est entrée en vigueur chez Coles dimanche et le 20 juin chez Woolworths mais cette dernière enseigne a été contrainte de la suspendre pour dix jours face au courroux des clients et aux agressions subies par les employés. D'après l'Association des employés du commerce de détail et de la grande distribution, un syndicat qui représente les vendeurs, sur 141 adhérents ayant répondu à une enquête sur le sujet, 61 ont déclaré qu'ils avaient dû affronter les comportements agressifs de clients. Hors de lui après avoir appris qu'il n'y avait plus de sacs gratuits dans un supermarché d'Australie-Occidentale, un client a agressé physiquement une caissière. D'autres ont jeté leurs achats par terre de rage avant de quitter le magasin non sans avoir copieusement insulté les employés de caisse. "Nous comprenons la frustration de certains clients face à ces changements mais ce type d'abus et de comportement violent envers les employés n'est absolument pas excusable", a déclaré dans un communiqué le secrétaire national du syndicat, Gerard Dwyer. Il a également expliqué que des problèmes d'hygiène s'étaient posés avec des clients apportant des sacs extrêmement sales pour faire leurs courses. Selon une étude de la revue américaine Science, huit millions de tonnes de débris plastiques sont déversées tous les ans dans les mers et les océans du globe, l'équivalent de 250 kilos par seconde. De nombreux pays ont pris des mesures pour réduire leur consommation de plastique. En Australie, tous les Etats et territoires ont interdit les sacs plastiques ou prévoient de le faire, à part la Nouvelle-Galles du Sud. (Belga)