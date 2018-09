L'ouverture dominicale des commerces remise sur la table à Liège

(Belga) La ville de Liège est disposée à soutenir l'ouverture dominicale des commerces du centre-ville pour autant que 50% de ceux-ci se disent favorables à une telle démarche, a indiqué lundi soir Maggy Yerna, échevine du Développement économique de la ville de Liège, en réponse à une interpellation de plusieurs conseillers communaux MR.

Déjà évoquée par le passé, l'ouverture dominicale des commerces du centre-ville pourrait être mise en oeuvre à Liège. Il s'agirait d'ouvrir les commerces du centre-ville liégeois un dimanche par mois. Le conseiller communal Fabrice Drèze s'est étonné d'une telle annonce et a souhaité connaître la position de la Ville à ce sujet, sachant, à l'entendre, que "des commerces et même de grandes chaînes ont appris cette possibilité par la presse".

Tout comme les libéraux liégeois, Maggy Yerna a reconnu l'intérêt de l'ouverture dominicale pour l'activité commerciale et pour l'image de la ville. Elle a cependant rappelé qu'un groupe de travail avait été mis en place en 2014 afin de réfléchir à la manière de mettre en œuvre un tel projet, mais celui-ci ne s'était finalement pas concrétisé. "La Ville apportait son soutien à condition que minimum 50% des commerces, hors Horeca, s'engagent à ouvrir. Or seulement 23% des commerçants ont répondu et sur ces 23%, 50% y étaient opposés", a-t-elle précisé. D'où la volonté d'obtenir une même proportion de minimum 5 % avant d'accorder le soutien de la Ville. "Sans cela, ce serait préjudiciable aux clients/touristes qui trouveraient porte close", a ajouté l'échevine. (Belga)