La BCE octroie encore une chance à Crelan pour la reprise d'AXA

(Belga) La Banque centrale européenne (BCE) donne encore une possibilité à la banque coopérative Crelan dans sa tentative de reprise d'AXA Banque, rapporte mercredi le Trends. La reprise devait être bouclée pour cet été, mais elle n'interviendra pas avant la fin de l'année.

Crelan n'est toujours pas parvenue à convaincre l'organe de contrôle européen avec ses plans concernant AXA Banque, écrit le Trends. Selon l'hebdomadaire, il a été demandé à Crelan d'à nouveau adapter le dossier de manière à pouvoir l'introduire en bonne et due forme en septembre. Il s'agira alors de la troisième tentative d'obtenir l'approbation de la BCE. L'annonce de la reprise remonte à octobre 2019. Quelques mois plus tard, l'institution de Francfort soulevait déjà quelques questions autour du financement de la reprise (Crelan ne disposerait plus d'un capital suffisant) et de l'intégration de la division technique. Une deuxième tentative a été effectuée fin 2020 après que Crelan eut annoncé une opération de capital, mais celle-ci n'était pas suffisante, selon la BCE. Un ultimatum serait aujourd'hui posé à la banque belge en vue d'introduire un nouveau dossier d'ici septembre. Selon Trends, la BCE demande "un plan financier plus robuste et plus de garanties que le transfert de l'IT se fasse sans incident." Une fusion entre AXA Banque et Crelan créera le numéro cinq sur le marché bancaire belge. (Belga)