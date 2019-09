La Belgique est PAYÉE pour emprunter 1,8 milliard d'euros

L'Agence fédérale de la dette a levé 2,809 milliards d'euros sur les marchés financiers. Pour une partie de cette somme, 1,8 milliard d'euros environ, la Belgique emprunte à taux négatif. La Belgique est donc payée pour emprunter. 588 millions d'euros ont été levés via une obligation d'une durée de 7 ans à un taux de -0,469%. Pour l'obligation de près de 10 ans, d'un montant de 1,21 milliard, la Belgique a emprunté à un taux négatif de - 0,262%. Enfin, un milliard a été emprunté à un taux de 0,237%. Fin juillet, l'Agence de la dette avait déjà emprunté plus d'un milliard d'euros à un taux négatif. Le taux à long avait été nul pour la première fois début juillet. L'Agence de la dette veut refinancer 30 milliards d'euros via l'émission d'obligations.