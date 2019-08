La bière artisanale à l'honneur à Tour & Taxis à Bruxelles

(Belga) La fin de l'été correspond à Bruxelles à la tenue de plusieurs manifestations brassicoles. La troisième édition du BXLBeerFest est programmée ce week-end à Tour & Taxis. Les milliers de visiteurs attendus pourront découvrir quelque 400 bières.

Comme lors des deux premières éditions, les organisateurs ont prévu d'accueillir des brasseries du monde entier. Côté belge, les Bruxelloises sont bien présentes avec six représentantes. Au total, 25 brasseries belges seront de la partie. Les autres viennent de pays voisins ou plus lointains (Etats-Unis et Canada). A l'extérieur du site, plusieurs "food trucks" assureront un service de restauration. Des dégustations culinaires associant la bière seront proposées pendant tout le week-end par de grands chefs. Des ateliers seront également animés par des brasseurs. Le premier BXLBeerFest avait attiré 3.500 visiteurs en 2017 alors que 5.000 personnes avaient pris part au festival l'an dernier. L'entrée à l'évenement est payante (5 euros en prévente, 10 sur place) et les bières se dégustent dans des verres de 15 centilitres. Deux semaines plus tard, c'est la Fédération des Brasseurs belges qui accueillera ses membres sur la Grand-Place, alors que le Brussels Beer Project réitère son Wanderlust à la mi-septembre. Au programme, la brasserie située rue Antoine Dansaert a prévu d'inviter une quinzaine de consoeurs belges et étrangères sur le Vismarkt, dans le quartier des quais. (Belga)