La chaîne Esprit programme des suppressions d'emplois et des fermetures de magasins

La chaîne de magasins de vêtements Esprit veut supprimer près de 40% de son personnel administratif et fermer les magasins en perte, a-t-elle fait savoir mardi. La Belgique compte 23 établissements de l'enseigne mais il n'a pas encore été précisé où aurait lieu cette réorganisation.



L'entreprise, dont les sièges se trouvent à Hong Kong et en Allemagne, se laisse deux à trois ans pour mettre en place une "base solide" pour une croissance future. La réorganisation aura d'abord lieu au niveau de la direction, qui passera de treize à six personnes. Les réductions d'emplois dans l'administration devraient être terminées pour mi-2019.