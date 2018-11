La chocolaterie Galler totalement sous contrôle des Qataris

Le Liégeois Jean Galler, 63 ans, laisse l'entièreté de la chocolaterie qu'il a fondée en 1976 à son investisseur qatari, a annoncé l'entreprise mardi dans un communiqué.

La famille qatarie du cheik Bin Jassim Al Thani avait fait son entrée dans le capital de la société liégeoise en 2006. "En un peu plus de 12 ans, cet actionnaire privé a investi durablement dans le rayonnement de la marque en Belgique et à l'étranger et dans l'emploi", ont indiqué les responsables de l'entreprise, ajoutant que l'investisseur qatari était depuis lundi le seul actionnaire. "Cette acquisition confirme sa volonté de pérenniser l'activité et d'investir localement dans le développement à long terme du groupe Galler malgré un contexte économique peu favorable au secteur du chocolat." "L'ancrage belge du groupe Galler (...) sera maintenu. La production se poursuivra à l'atelier de Vaux-sous-Chèvremont (Chaudfontaine), où 170 collaborateurs sont en poste. Le management de la chocolaterie restera lui aussi 100% belge, composé en grande partie d'acteurs ayant joué des rôles clés dans l'histoire de la chocolaterie", commente encore le groupe. Les responsables ont également évoqué des objectifs chiffrés: assurer une croissance de 50% en quatre ans et, à plus long terme, investir significativement dans la région liégeoise.