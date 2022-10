La Commission entend généraliser les paiements instantanés, sans coût supplémentaire

(Belga) La Commission européenne entend modifier le règlement entourant les paiements en euros (règlement SEPA) de manière à généraliser à travers l'UE la possibilité de paiements instantanés. De tels paiements permettent le transfert de l'argent d'un compte à l'autre en quelques secondes plutôt qu'en plusieurs heures, voire jours, avec un virement classique, qui dépend des jours ouvrables.

"Ce sont près de 200 milliards d'euros qui sont bloqués chaque jour durant ce que l'on appelle le 'délai de flottement' des paiements", indique mercredi la Commission, qui estime qu'il est là question de compétitivité et d'utilisation optimale des avancées technologiques. "On estime que si on laisse faire le marché, cela pourrait prendre une décennie pour que les paiements instantanés deviennent la norme", note en conférence de presse Mairead McGuinness, commissaire chargée des services financiers, de la stabilité financière et de l'union des marchés des capitaux. La proposition que la Commission a adoptée stipule que les prestataires de services de paiement qui proposent déjà des virements en euros dans l'UE devront à l'avenir obligatoirement également proposer des virements instantanés, et cela sans qu'ils ne coûtent plus cher (pour l'usager) qu'un virement classique. "Actuellement, le taux d'utilisation est très variable entre les pays européens. Dans la plupart, les paiements instantanés coutent plus cher qu'un virement traditionnel, cela doit changer", résume le commissaire Valdis Dombrovskis. La Commission estime que seuls 11% de l'ensemble des virements en euros effectués dans l'UE étaient instantanés, début 2022. Pour augmenter la sécurité, les banques devraient, au moment d'un virement instantané, mettre en garde le consommateur si le numéro de compte n'apparait pas correspondre au nom indiqué comme bénéficiaire. (Belga)