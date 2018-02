La confiance des consommateurs est a son niveau le plus bas depuis huit mois

(Belga) L'indicateur de confiance des consommateurs s'est replié en février, atteignant son niveau le plus bas depuis huit mois, a annoncé lundi la Banque nationale de Belgique (BNB).

L'indicateur s'est établi à 1, contre 4 en janvier et 2 en décembre. Il faut remonter à juin 2017 (-2) pour trouver un niveau inférieur. "S'il s'est manifesté dans toutes les composantes, le recul de l'indicateur de confiance des consommateurs est principalement imputable à une importante détérioration des anticipations relatives à la situation économique générale et, plus encore, à l'évolution du chômage en Belgique", constate la BNB. L'affaiblissement des perspectives économiques, qui tranche avec le regain d'optimisme qui avait été constaté en janvier, pourrait être lié à l'annonce de restructurations et de pertes d'emplois dans le secteur de la grande distribution. Le groupe Carrefour a annoncé fin janvier une restructuration de son réseau belge menaçant 1.233 emplois. Sur le plan personnel, les consommateurs se sont également montrés plus pessimistes en février. Les ménages s'attendent à une dégradation de leur situation financière au cours des 12 mois à venir tandis que les prévisions d'épargne ont à nouveau été revues à la baisse, pour retomber à leur plus bas niveau depuis trois ans. (Belga)