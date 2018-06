La direction de Mecamold (Herstal) annonce un plan de relance, 54 emplois menacés

La direction de Mecamold (Herstal) annonce un plan de relance qui menace 54 emplois sur les 152 existants.

Le personnel de Mecamold avait arrêté le travail plusieurs jours au mois de mai suite à la reprise de l'entreprise, le 3 mai dernier, alors aux mains de Bridgestone, par Keravalon, collectif d'entrepreneurs spécialisé dans la reprise d'entreprises à remettre le plus rapidement possible à flot. Le personnel craignait, à juste titre désormais, pour l'emploi et souhaitait obtenir des éclaircissements sur les perspectives industrielles de l'entreprise.

Les responsables de Keravalon s'étaient présentés au lendemain de la reprise mais, faute d'un conseil d'entreprise convoqué en bonne et due forme, aucune information n'avait pu être donnée aux travailleurs.