La FSMA a reçu plus de 2.000 notifications de consommateurs, une majorité pour fraudes

(Belga) En 2019, l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a reçu 2.456 notifications de la part de consommateurs, un nombre en hausse de 19 % par rapport à l'année précédente. La moitié de ces notifications concernaient des fraudes et offres illicites de produits et services financiers, annonce mercredi la FSMA.

L'an dernier, 1.227 notifications, soit +23% par rapport à l'année précédente, portaient sur de la fraude et offres illicites dont 348 sur des systèmes pyramidaux, 295 sur des plateformes frauduleuses de trading, 171 sur des boiler rooms (escroqueries sur des produits fictifs ou sans valeur), 167 sur des cryptomonnaies et 156 sur des crédits. "En cinq ans, le nombre de notifications a augmenté de 60 %. Le fait qu'un nombre croissant de personnes l'avertissent de cas potentiels de fraude permet à la FSMA d'intervenir plus rapidement et d'informer plus vite les autorités judiciaires", se réjouit la FSMA. La FSMA invite les consommateurs ayant le moindre doute quant au caractère régulier d'une offre financière à lui en faire part au moyen du formulaire de contact mis à disposition sur son site web. (Belga)