La FSMA met en garde contre des plateformes d'investissement en crypto-monnaies

(Belga) L'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) met en garde contre des plateformes proposant, sur internet, d'investir dans les crypto-monnaies. Selon la FSMA, des fraudeurs se trouvent souvent derrière ces plateformes qui pullulent sur internet depuis quelques semaines.

La FSMA a déjà reçu de nombreuses plaintes de consommateurs qui indiquent ne jamais récupérer leurs fonds ou d'être sans nouvelles de la société. "Il s'agit dans pareils cas purement et simplement d'une fraude à l'investissement", souligne la FSMA. La FSMA appelle à la plus grande prudence et à vérifier la rigueur de la société. "De nombreuses plateformes de trading de crypto-monnaies promettent des rendements garantis ou une protection de l'intégralité de votre capital. De telles promesses dans le secteur des crypto-monnaies sont toutefois illusoires !", explique la FSMA qui tient une liste des plateformes de trading au sujet desquelles elle a reçu des plaintes. (Belga)