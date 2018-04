La galère pour le personnel des magasins Lidl ouverts: "On les voit courir à gauche à droite, cuire le pain, comment on peut faire tout ça en même temps ?"

Ce lundi, une centaine de magasins Lidl sont restés fermés. C'est un supermarché Lidl sur Trois. Les rayons des magasins ouverts, mais non approvisionnés, se vident rapidement. Et pour le personnel c'est la galère comme nous le montre ce reportage de Fanny Linon et Philippe Godin.

Notre équipe s’est rendue dans un magasin Lidl d’Ixelles, en région bruxelloise. Achalandage, nettoyage et service en caisse : en seulement quelques minutes, les travailleurs de ce supermarché encore ouvert doivent jongler entre ces tâches. Interdiction de parler aux médias. La pression se fait sentir. Ici, les rayons sont encore approvisionnés mais il manque quand même certains articles.

"Les rayons sont un peu vides. Vous voyez en légumes, en fruits, la viande aussi, pareil. Je pensais même qu’il était fermé aujourd’hui, le magasin", dit une cliente.



La plupart des clients trouvent quand même ce dont ils ont besoin. "J’ai pu trouver tout ce que je voulais, oui", dit un client. "Je pense qu’ils sont en grève, et qu’ils n’ont pas reçu le camion, mais je pense qu’il y a tout", dit un client.

Dans ce magasin d’Asse, dans le Brabant flamand, les conditions de travail inquiètent les syndicats. Selon eux, le salaire moyen s’élève à 1200 euros par mois et la plupart du personnel travaille à mi-temps.



"On les voit courir à gauche à droite, cuire le pain, comment on peut faire tout ça en même temps ? C’est ma question", dit une cliente.

Ici, il faut scanner 30 articles à la minute et vider une palette en moins de 20 minutes. Les clients sentent la différence. "Ca va très vite ici. Vous ne restez jamais très longtemps à la caisse », estime une cliente. « C’est plus rapide que dans d’autres magasins ?", demande la journaliste de VTM. "Oh oui vraiment. Quand je viens ici, même quand il y a du monde je passe 15 ou 10 minutes dedans maximum".

