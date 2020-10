La garantie locative , qu'est-ce que c'est?

Dans sa rubrique quotidienne, notre économiste Bruno Wattenbergh distille ses conseils avisés. Ce mercredi, il évoquait la garantie locative.

Qu’est-ce que précisément la garantie locative en Belgique ?

Dans notre pays cette compétence a été régionalisée. Il y a donc 3 systèmes un peu différents pour chacune des région mais le principe reste le même : un propriétaire qui donne un bien en location a le droit de réclamer une garantie financière à son locataire pour constituer une somme en vue des dégradations éventuelles à l’issue de cette location.

Ce n’est donc pas une obligation ?

Non. Mais c’est une pratique plus que régulière. Si le propriétaire souhaite en réclamer une au locataire, il doit explicitement indiquer le montant de cette garantie dans le contrat de bail. Et la loi encadre à la fois le fonctionnement et le montant de cette garantie. Et pour simplifier les choses, cette somme est calculée en mois de loyer.

Justement combien de mois de loyer représente cette garantie locative ?

Que ce soit à Bruxelles ou en Wallonie, le montant de la caution doit théoriquement correspondre à deux ou trois mois de loyer maximum. En Flandre, c’est d’office trois mois maximum.

Est-ce qu’il existe plusieurs solutions pour constituer cette garantie locative ?

Oui. Accrochez-vous …

Le principe c’est que le montant payé par le locataire soit sécurisé. Hors de question donc que le propriétaire parte sans rien dire avec ce montant.

Mais il y a 4 régimes différents possibles :

1. La garantie versée sur un compte bancaire bloqué au nom du preneur du bail, le locataire donc. Et certaines banques permettent de constituer cette garantie locative en ligne.

2. Le locataire qui n’a pas les moyens va constituer progressivement la garantie locative par des versements mensuels successifs sur un compte spécifique dans sa banque. Il peut le faire en trois ans maximum. Dans ce cas, le montant peut être équivalent à trois mois de loyer. C’est donc la banque qui pendant ce temps-là est garante en cas d’incident.

3. Un contrat type entre le CPAS et une institution financière pour constituer la garantie. Et dans ce cas également, la garantie ne peut excéder un montant équivalent à 3 mois de loyer.

4. Et enfin, une garantie locative auprès de la "Caisse des Dépôts et Consignation" (CDC) qui peut aussi se faire en ligne.

Que se passe-t-il en cas de conflit, par exemple sur des dégâts ?

En cas de désaccord entre le locataire et le bailleur, la garantie restera logiquement bloquée jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé. A l’amiable ou lorsqu’un jugement exécutoire est communiqué à l’organisme. En conclusion, c’est le locataire qui choisit la forme et il ne doit surtout jamais rien payer en cash à son propriétaire. La garantie peut procurer des intérêts au bénéfice du locataire.

Sinon, pour les jeunes qui s’installent la caution des parents peut aussi être une solution …