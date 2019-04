La gobleterie Durobor était un fleuron de l'industrie wallonne: de la prospérité au déclin (vidéo)

La gobeleterie "Durobor" était une entreprise très connue dans le Hainaut, créée en 1928, ce fut un fleuron de l'industrie wallonne. Mais depuis plusieurs décennies, elle a enchaîné les crises et les pertes d'emploi.

La fin de 90 ans d'une existence mouvementée. Pendant longtemps, Durobor a été un véritable moteur économique et une fierté pour la Wallonie. Fin des années 90, 700 personnes y travaillent. 115 millions de verres y sont produits chaque année, exportés vers plus de 50 pays.

"Nous avons créé des produits spécialement pour le marché allemand. Vous voyez ici des verres à bière qui sont spécialement faits pour ce marché", nous expliquait un employé, alors que l’entreprise est au sommet de son existence.

Mais à l’aube de l’an 2000, les ennuis commencent. L’entreprise doit affronter la concurrence de plus en plus rude et annonce un plan de restructuration. Les travailleurs partent en grève. Un quart du personnel perd son emploi.

Par la suite, les difficultés financières, les dettes s’accumulent. La justice s’en mêle, la tension monte, mais à chaque fois, Durobor se relève.

En 2012, l’usine est reprise et entame une nouvelle vie : une renaissance marquée par des investissements dans un nouveau four. Durobor retrouve un peu de sérénité.

Mais la crise économique rattrape le secteur du verre en 2014 et cette fois, l’arrivée d’un nouveau repreneur ne sauvera pas l’entreprise. Durobor plonge dans le rouge. Les grèves se succèdent.

Souvent redoutée, la faillite est donc devenue réalité. Aujourd’hui, la gobeleterie disparaît. Une page de l’histoire industrielle wallonne se referme.