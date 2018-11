La grève continue chez l'entreprise d'ascenseurs Kone: "On attend la direction pour reprendre la discussion"

L'entreprise de construction et de réparation d'ascenseurs Kone a été perturbée lundi par un cinquième jour de grève, alors que les négociations se poursuivent entre direction et syndicats pour régler le différend social, a-t-on appris de source syndicale.



"Il y a des avancées sur certains points mais trois points sont encore ouverts: le forfait minimum d'intervention lors de gardes, la charge de travail et la compensation liée à la nouvelle organisation du travail", explique Grégory Dascotte, permanent FGTB Metal Bruxelles. La balle est actuellement dans le camp de la direction, occupée à calculer le coût de certaines mesures. "On attend la direction pour reprendre la discussion", ajoute Grégory Dascotte.



Une nouvelle assemblée générale du personnel sera organisée mardi à 08h00 pour faire le point de la situation. L'entreprise Kone Belgique et Luxembourg, dont le siège est situé à Woluwe-Saint-Lambert, emploie quelque 600 travailleurs en Belgique, dont 400 ouvriers et techniciens qui travaillent sur le terrain.