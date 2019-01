La grève continue chez Mercedes à Woluwe-Saint-Lambert: "A chaque fois, ils trouvent une excuse pour ne pas partager les bénéfices"

Pour la deuxième journée consécutive, des grévistes bloquent Mercedes-Benz Europa à Bruxelles.

Les six entrées de la filiale Mercedes-Benz Europa à Woluwe-Saint-Lambert sont de nouveau bloquées ce mercredi matin par une partie du personnel. Corinne Martin, secrétaire permanente CNE, jointe ce matin par téléphone nous explique les raisons de la poursuite de ce mouvement de grogne: "Une réunion a eu lieu hier soir avec la direction et les pourparlers ne se sont pas montrés concluants."



Depuis plusieurs mois, des discussions avec les travailleurs portent sur trois points: une prime de partage des bénéfices, des chèques-repas et une harmonisation des contrats des vendeurs de voitures neuves et d'occasion. "Les vendeurs de voitures d'occasion doivent vendre sept voitures avant d'avoir une commission sur la huitième voiture vendue", explique Sabri Gultekin, délégué ABVV (FGTB). Les syndicats expliquent par ailleurs que l'absence de prime sur les bénéfices et de chèques-repas est un dossier qui est sur la table depuis une dizaine d'années. "Mercedes est en bénéfice depuis des années et nous demande de devenir numéro 1 en Belgique d'ici 2020, alors que BMW se trouve encore devant nous. A chaque fois, ils trouvent une excuse pour ne pas partager les bénéfices", souligne M. Gultekin.

Des membres de plusieurs syndicats bloquent les entrées de Mercedes-Benz Europa ce mercredi matin depuis 6h. Environ 450 travailleurs sont impactés. "Le mouvement sera poursuivi en attendant une réaction de la direction. La balle est dans leur camp", déclare Corinne Martin.