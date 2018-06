La grève se poursuit dans les Carrefour Market pour faire pression avant une dernière réunion: "On veut une nouvelle organisation faisable"

Nouvelle journée de grève ce jeudi dans les Carrefour Market du groupe Mestdagh, en pleine restructuration. Plusieurs enseignes seront donc à fermées.

Des employés ont prévu de se rassembler devant le siège social à Gosselies pour soutenir leurs permanents syndicaux, avant un nouveau conseil d'entreprise extraordinaire (le dernier avant les vacances d'été).

Dany Dubois est permanent CNE. Il résume les attentes des syndicats. "On attend que la direction, cette fois-ci, réponde, mais pas de manière floue et donc très inquiétante. Il y a deux ou trois semaines, elle a nous a dit vouloir revoir son chiffre, passant de 450 à 350 pertes d'emploi. Mais quand on analyse les chiffres magasins par magasins, on voit qu'on reste au même niveau… Donc le fonctionnement en magasin sera inutilisable si on ne revoit pas ses chiffres. On espère avoir des explications pour une nouvelle organisation faisable. Avec les chiffres d'aujourd'hui, ça n'est pas faisable", a-t-il déclaré ce matin sur BEL RTL.